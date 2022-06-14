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Новости 17:12

Беглов: Заводы Nissan, Hyundai и Toyota в Петербурге планируют возобновить работу

фото ЗакС политика Беглов: Заводы Nissan, Hyundai и Toyota в Петербурге планируют возобновить работу

Петербургский градоначальник Александр Беглов сообщил, что ранее ушедшие в частичный простой автозаводы Nissan, Hyundai и Toyota, базирующиеся в городе на Неве, вернутся к своей привычной деятельности, как только будут налажены прежние логистические цепочки, пишет РИА "Новости".

"На территорию России не поступают оборудование, сырьё и автокомпоненты, необходимые для продолжения производства автомобилей. Его планируется возобновить при полном восстановлении цепочек поставок", — отчитался губернатор в интервью изданию.

По словам Беглова, городская администрация тщательно изучает ситуацию на рынке и взаимодействует с автоконцернами. Сроков запуска производства градоначальник при этом не озвучил.

"Надо отдать должное владельцам наших автозаводов — они ведут себя очень достойно, выплачивают сотрудникам не менее 2/3 средней зарплаты, никого не сокращают и не увольняют", — резюмировал Беглов.

Напомним, что после начала военной "спецоперации" на Украине и первых введённых санкций в России приостановил работу ряд зарубежных автомобильных заводов. Это произошло именно из-за нехватки импортных деталей, явившейся следствием нарушения логистических цепочек. В частности, в Петербурге нынешней весной встали производства Nissan, Toyota и Hyundai.


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