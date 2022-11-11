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Новости 15:53

Мантуров: ФГУП "НАМИ" не заинтересован в покупке завода Toyota в Петербурге

фото ЗакС политика Мантуров: ФГУП "НАМИ" не заинтересован в покупке завода Toyota в Петербурге

Подведомственное Минпромторгу ФГУП "НАМИ" не планирует покупать завод Toyota в Петербурге, заявил глава министерства, вице-премьер Денис Мантуров 11 ноября в кулуарах форума "Всемирный день качества". По его словам, никаких обсуждений касательно приобретения предприятия не ведется.

"Пока нет, таких обсуждений не ведется", — приводит РИА "Новости" ответ Мантурова на вопрос о возможных планах "НАМИ" купить завод.

О закрытии завода Toyota в Петербурге стало известно в конце сентября. В связи с этим выступал губернатор Александр Беглов, который заверил сотрудников автопроизводителя, что городские органы занятости займутся помощью в их трудоустройстве. В свою очередь, в октябре выяснилось, что ФГУП "НАМИ" получит активы "Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус".

Фото: unsplash


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