Путину покажут разработанный "Обуховским заводом" электрокар E-NEVA

Приехавшему в Петербург президенту РФ Владимиру Путину продемонстрируют разработанный специалистами АО "Обуховский завод" электрокар E-NEVA, извещает РИА Новости.

Речь идёт о ходовом полнофункциональном прототипе кроссовера E-NEVA. Ранее автомобиль уже показывали министру промышленности и торговли Денису Мантурову во время его визита на "Нижегородский завод 70-летия Победы".

Промышленный образец внедорожника-электрокара E-NEVA "Обуховский завод" зарегистрировал ещё в декабре 2021 года. Электромобиль разработан на базе беспилотной модульной электрической платформы. Предельная скорость разгона - 197 км/ч, пробег на одном заряде - до 463 км.

Напомним, ранее в среду, 18 января, в Петербург приехал Владимир Путин. Президент уже возложил цветы к мемориалу на Невском пятачке, а также побывал на Пискарёвском кладбище. Сейчас он встречается с ветеранами в Музее блокады Ленинграда.