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Новости 11:14

Путин возложил цветы к монументу на Невском пятачке

фото ЗакС политика Путин возложил цветы к монументу на Невском пятачке

По случаю 80-летия со дня прорыва блокады президент Владимир Путин приехал в Невскую Дубровку и возложил цветы к монументу павшим воинам на Невском пятачке.

Пресс-служба администрации Ленобласти, опубликовавшая видеозапись визита Путина, добавляет, что на подходах к памятнику главу государства встретил губернатор Александр Дрозденко. На видео президент совершает ритуал в одиночестве.

Утром 18 января на севере и северо-востоке Петербурга наблюдались автомобильные заторы: Путин должен был заехать также на Пискаревское кладбище. Как и год назад, журналисты заметили на крышах зданий вооруженных людей. Портал MR7 сообщает, что граждан вновь стали пускать на территорию кладбища, из чего делается вывод, что Путин уже возложил цветы к братской могиле и уехал.

фото: Админка Ленобласти / Telegram (скриншот видео)


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