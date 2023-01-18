Путин возложил цветы к монументу на Невском пятачке

По случаю 80-летия со дня прорыва блокады президент Владимир Путин приехал в Невскую Дубровку и возложил цветы к монументу павшим воинам на Невском пятачке.

Пресс-служба администрации Ленобласти, опубликовавшая видеозапись визита Путина, добавляет, что на подходах к памятнику главу государства встретил губернатор Александр Дрозденко. На видео президент совершает ритуал в одиночестве.

Утром 18 января на севере и северо-востоке Петербурга наблюдались автомобильные заторы: Путин должен был заехать также на Пискаревское кладбище. Как и год назад, журналисты заметили на крышах зданий вооруженных людей. Портал MR7 сообщает, что граждан вновь стали пускать на территорию кладбища, из чего делается вывод, что Путин уже возложил цветы к братской могиле и уехал.

фото: Админка Ленобласти / Telegram (скриншот видео)