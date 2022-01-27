"В новостях увидите, с чем это связано": Блокадницу не пустили на Пискарёвское кладбище, где ждут визита Путина

На Пискарёвское кладбище не пустили пожилую петербурженку: 27 января в мемориальном комплексе должно пройти памятное возложение цветов, приуроченное к 78-й годовщине снятия блокады Ленинграда.

"Всю жизнь прожила тут, 89 лет мне. Я пришла пешком, а теперь положить три цветочка, видите, и то не пройти", — сообщила блокадница Анастасия Петровна журналисту "Ведомостей".

В разговоре со Znak.com в администрации кладбища заявили, что вход на территорию мемориального комплекса временно закрыт.

"В новостях вы увидите, с чем это связано", — сказала сотрудница учреждения.

Отметим, что сегодня на Пискарёвское кладбище должен приехать Владимир Путин: визит первого лица уже внёс коррективы в движение транспорта по городским дорогам.