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Новости 15:39

Смольный официально запретил использование беспилотников на День Победы

фото ЗакС политика Смольный официально запретил использование беспилотников на День Победы

Петербургское правительство объявило о вводимом с 7 по 10 мая запрете на запуск беспилотных летательных аппаратов, о чем сообщает пресс-служба Смольного. Решение продиктовано стремлением обеспечить усиленную безопасность горожан во время празднования Дня Победы.

Запрет распространяется не на все беспилотники: летать разрешено аппаратам, принадлежащим органам государственной и муниципальной власти, а также использующимся киноиндустрией и СМИ. В последних двух случаях необходимо иметь разрешительные документы.

Кроме того, оперативный штаб распорядился закрыть в указанные даты отдельные участки Невы и ее притоков для передвижения гидроциклов. В частности, им нельзя будет перемещаться по главной городской реке от Благовещенского до Большого Обуховского мостов.

Ранее петербургские СМИ писали об уже действующем запрете на запуск частных и коммерческих дронов, действующем до 15 мая.


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