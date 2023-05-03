ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости 15:48

В Петербурге ввели запрет на полеты беспилотников

фото ЗакС политика В Петербурге ввели запрет на полеты беспилотников

Запрет на частный и коммерческий запуск дронов в небе над Петербургом действует по меньшей мере до 15 мая. Об этом пишет "Фонтанка" со ссылкой на представителей ФГУП "Госкорпорация по ОрВД". Радиус запрета составляет 150 километров вокруг города. Введенную меру специалисты предприятия объясняют соображениями безопасности.

Чиновники Смольного добавили, что по действующей норме согласовывать запуск беспилотников нужно с комитетом по транспорту, который, в свою очередь, принимает решение после консультаций с правоохранителями. В настоящее время сайт с формой для подобных заявок не открывается.

Пока достоверно неизвестно, когда был введен запрет. Возможно, он не стал следствием атаки дронов на Кремль в среду 3 мая, а представляет собой одну из мер безопасности, принятых в преддверии празднования 9 мая. Такого рода запрет в нынешнем году в городе уже вводился.

фото: pixabay


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости3 мая
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама