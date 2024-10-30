В Петербурге начнут штрафовать за неисполнение решений Беглова

Законодательное собрание Петербурга 30 октября в первом чтении приняло законопроект, который вводит штрафы для граждан и юридических лиц за неисполнение решений губернатора, передает корреспондент ЗАКС.Ру. Законопроект внес в парламент глава города Александр Беглов. Привлекать к ответственности собираются ради сохранения общественного порядка и обеспечения безопасности.

Согласно тексту законопроекта, в городской закон об административных правонарушениях внесут норму о санкциях за нарушение нормативных актов губернатора, принятых в рамках президентского указа о введении уровня базовой готовности на территории Петербурга. Так, граждан собираются штрафовать на сумму в 4 тысячи рублей (при повторном нарушении - 5 тысяч рублей), а юридических лиц на сумму в размере от 200 до 300 тысяч рублей (при повторном нарушении - от 300 до 500 тысяч рублей). Рассматривать такие протоколы будут мировые судьи. Сам законопроект был разработан в Смольном еще в мае 2024 года.

Напомним, в конце апреля в Смольном обнародовали проект постановления губернатора Беглова, согласно которому, в случае если документ будет подписан, в городе может быть запрещено публиковать информацию, включая фото- и видеоматериалы, о последствиях атак беспилотников, о расположении объектов критической инфраструктуры, военных объектов, а также мостов. В описании проекта документа говорилось, что он подготовлен в соответствии с тем же указом президента.

Официальной публикации и извещения о вступлении в силу этого постановления губернатора не было, а чиновники неоднократно повторяли, что наказывать за фотосъемку мостов не планируется. Также новый запрет может напрямую затронуть городские СМИ - полномочием по составлению протоколов по новой статье хотят наделить не только чиновников комитета по вопросам законности, как это обычно бывает, но и работников комитета по печати и взаимодействию со средствами массовой информации, которое напрямую сконцентрировано на работе с петербургскими изданиями.

Подобная норма действует в Ленинградской области. Там региональные власти также приняли положение, которое позволяет штрафовать граждан за распространение чувствительной информации.

Константин Леньков, фото ЗАКС.Ру