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Новости 16:27

В Петербурге могут запретить публиковать информацию о последствиях атак БПЛА

фото ЗакС политика В Петербурге могут запретить публиковать информацию о последствиях атак БПЛА

В Смольном собираются запретить публиковать любую информацию о последствиях применения БПЛА, в том числе фото и видео. Соответствующий проект постановления губернатора Александра Беглова опубликован на сайте администрации Петербурга в разделе антикоррупционной экспертизы, обратил внимание ЗАКС.Ру. Документ появился 22 апреля. 

В соответствии с проектом постановления, до 16 декабря 2024 года в Петербурге планируется запретить распространять информацию "способствующих раскрытию мест расположения, временной дислокации, организации несения службы, боевого применения сил и средств Министерства обороны Российской Федерации, сооружений систем связи, систем охраны объектов топливно-энергетического комплекса, промышленности, мостов и портовых зон". 

Также запрет распространят на публикацию любой, в том числе фото и видео, информации о последствиях применения беспилотников вне зависимости от их способа применения: по воздуху, воде или по суше. 

Санкции за нарушение запрета в проекте постановления не указаны. Контроль за исполнением постановления остается за губернатором. Документ на антикоррупционной экспертизе пробудет до 5 мая. 

Ранее похожие запреты утвердили в Ленинградской области. Для граждан в области предусмотрен штраф до трех тысяч рублей. 

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру


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