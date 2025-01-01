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Новости 1 января, 16:17

В России в новогоднюю ночь дежурили больше 41 тысячи правоохранителей

фото ЗакС политика В России в новогоднюю ночь дежурили больше 41 тысячи правоохранителей

В ночь на 1 января 2025 года в России прошли новогодние мероприятия, которые собрали более 2,2 млн человек, об этом рассказала в своем telegram-канале официальный представитель МВД Ирина Волк.

В общей сложности было организовано 3,5 тысячи праздников, среди которых массовые гуляния, концерты и другие события, приуроченные к встрече Нового года.

Для обеспечения безопасности граждан и предотвращения нарушений правопорядка на всех мероприятиях были задействованы 41,3 тысячи сотрудников органов внутренних дел. В их числе – не только полицейские, но и военнослужащие Росгвардии, а также участники общественных организаций, ориентированных на правоохранительную деятельность, и представители частных охранных структур.

Напомним, что в ночь на 1 января более 500 единиц коммунальной техники и более 300 сотрудников ручного труда работали на улицах Петербурга.

Фото: ЗАКС.Ру


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