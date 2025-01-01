Коммунальные службы Петербурга продолжали убирать улицы в новогоднюю ночь

В ночь на 1 января более 500 единиц коммунальной техники и более 300 сотрудников ручного труда работали на улицах Петербурга, об этом 1 января сообщили в пресс-службе Смольного.

Для поддержания чистоты в местах массовых гуляний, включая Дворцовую площадь, было установлено 142 дополнительных контейнера для мусора. Губернатор города Александр Беглов подчеркнул, что уборка началась после завершения основных мероприятий, чтобы не мешать праздничной атмосфере.

Утром в среду, 1 января, работы продолжились в усиленном режиме. На улицы города вышли 785 единиц техники и 897 работников. Они сосредоточились на обеспечении комфортного и безопасного передвижения пешеходов и автомобилистов, особенно в условиях ухудшения дорожной обстановки.

Напомним, что в Петербурге объявили "жёлтый" уровень погодной опасности 1 января из-за сильного снега, обледенения и гололедицы.

Фото: ЗАКС.Ру