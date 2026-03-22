Петербург вошел в топ самых травмоопасных регионов России в зимний период

Северная столица стала одним из самых травмоопасных регионов России зимой 2025-2026 годов, сообщают "Известия" со ссылкой на данные страховых компаний. В Петербурге жители чаще всего получали травмы из-за падения наледи и сосулек на тротуары. В топе самых опасных регионов также оказались Камчатка, Пермский и Краснодарский края, Архангельская, Мурманская, Свердловская области, а также Москва и Подмосковье.

По словам сотрудников страховых компаний, прошедшей зимой россияне сталкивались преимущественно с переломами, ушибами и растяжениями. К основным причинам травмирования граждан страховщики относят особенности климата, дефицит кадров в сфере жилищно-коммунального хозяйства и плохое обслуживание некоторых многоквартирных домов старого фонда.

В Петербурге к указанным проблемам добавляется нестандартная архитектура города. В центре сохранились здания со скатной крышей и выступами. Именно на этих конструкциях формируются сосульки.

"Нельзя простому работнику ЖКХ полезть сбивать сосульки. Это должен быть подготовленный к работе на высоте специалист. Дефицит таких кадров формирует несвоевременную уборку крыш," - рассказал сотрудник комитета по предпринимательству в сфере ЖКХ торгово-промышленной палаты РФ Константин Крохин.

В конце февраля и начале марта трое петербуржцев получили травмы из-за схода наледи с крыш домов. Первый инцидент произошел с женщиной на Разъезжей улице, затем пострадал мужчина на Рузовской улице. Также 22-летняя девушка получила травму из-за падения наледи в переулке Крылова. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ).

Вице-губернатор Петербурга Евгений Разумишкин в январе 2026 года заявлял, что в городе не хватает работников для полноценной зимней уборки. Также одной из главных проблем он назвал борьбу с нарастанием сосулек на крышах зданий.

