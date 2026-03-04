В центре Петербурга могут ввести запреты парковки на время зимней уборки

В Петербурге рассматривают возможность установки знаков 3.27 "Остановка запрещена" в зоне платной парковки, об этом 3 марта в эфире телеканала "Санкт-Петербург" рассказал председатель комитета по благоустройству Сергей Петриченко. По словам чиновника, это нужно для упрощения процесса зимней уборки.

По словам главы комблага, сейчас уборка снега в зоне платной парковки бывает затруднена из-за припаркованных автомобилей. Коммунальным службам приходится использовать малогабаритную технику или выполнять часть работ вручную, что снижает эффективность очистки улиц в зимний период. Петриченко заявил, что установка знаков поможет упростить задачу рабочим. Предполагается, что запрещающие знаки установят в определенные интервалы времени, чтобы обеспечить дорожным службам возможность беспрепятственно использовать крупную технику, в том числе лаповые погрузчики.

Петриченко сообщил, что для решения проблемы власти проводят мониторинг загруженности платных парковок в дневные и ночные часы. На основании этих данных составят график востребованности парковки и примут решение о введении временных ограничений.

Ранее председатель комиссии Законодательного собрания по транспорту Алексей Цивилев предложил уведомлять автомобилистов об уборке во дворах с помощью цифровых сервисов. По его мнению, хаотичная парковка в городе мешает коммунальным службам убирать снег и вывозить мусор с внутриквартальных территорий.

Екатерина Гусева / Фото: ЗАКС.Ру