За зиму из Петербурга вывезли 1,5 млн кубометров снега

Всего с декабря 2025-го по февраль 2026 года с улиц Петербурга вывезли 1,5 млн кубометров снега, рассказали 2 марта в пресс-службе Смольного. Отдельно городские власти посетовали на обильные снегопады в конце февраля. За короткий период времени в городе выпало 15 см снега.

В Смольном отметили, что в последнюю неделю февраля коммунальщики вывозили по 40 тысяч кубометров снега в сутки. Сейчас, по сообщению Смольного, в уборке снега в городе задействованы 949 машин и 1171 сотрудник специальных учреждений.

В Петербурге прошлые зимы выдались более снежными. В 2025 году из города за всю зиму вывезли 1,6 млн кубометров снега. В 2024 году дорожники вывезли из города 2 млн кубометров снега уже к 30 января.

Дарья Нехорошева / Фото ЗАКС.Ру