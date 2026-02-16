Три строительные компании оштрафовали за неубранный снег на площадках

При проверке Государственная административно-техническая инспекция выписала штрафы трем строительным компаниям из-за обнаруженного снега, рассказали в ведомстве 16 февраля. На стройплощадках, расположенных на набережной Адмирала Лазарева, улицах Профессора Попова и Михаила Дудина, обнаружили грубые нарушения правил зимней уборки. По установленным требованиям подрядчик должен очищать от снега и наледи территорию в радиусе трех метров от зоны работ.

Объект на улице Михаила Дудина привлек внимание инспекторов не только плохой уборкой снега, но и афишами на ограждении зоны работ. Застройщик не принял мер, чтобы убрать листовки и плакаты. Возле стройки на набережной Адмирала Лазарева строительная компания не установила пешеходную галерею, из-за чего горожанам пришлось ходить по краю проезжей части.

"За подобные нарушения предусмотрены штрафы в общей сумме до 3 млн рублей", — отметили в ГАТИ.

Ранее суд привлек к ответственности сотрудников подведа комитета по благоустройству. Причиной стала некачественная уборка снега на улицах.

Дарья Нехорошева / Фото: ГАТИ