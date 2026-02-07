ГАТИ объявит предостережение МА "Светлановского" из-за граффити и наледи

Местной администрации МО "Светлановское" объявят предостережение по итогам выборочной проверки, которую предпринял глава Государственной административно-технической инспекции Алексей Геращенко вместе с чиновниками Выборгского района и дорожной службой "Коломяжское". Аналогичная мера грозит частным собственникам. Как рассказали 7 февраля в ГАТИ, причиной этого послужили выявленные граффити и наледь.

"На вверенной территории нашли посторонние графические изображения и наледь. Если они не будут устранены, нарушения зафиксирует "Городовой", и штрафы будут назначены автоматически", — сообщили в ГАТИ.

В ходе проверки ревизоры осмотрели 10 кварталов. Геращенко сделал замечания из-за не вывезенного снега во дворах. Представители районного жилищного агентства пообещали оперативно исправить ситуацию. Небольшие недочеты в уборке тротуаров и улиц дорожная служба устранила сразу.

Напомним, в 2025 году нейросетевые комплексы "Городовой" выявили в Петербурге более 2,4 тысячи нарушений. Общая сумма выписанных по ним штрафов превысила 170 млн рублей.

Андрей Казарлыга / Фото: ГАТИ