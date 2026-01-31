Контроль за работой транспорта в Петербурге усилили из-за холодов

В связи с наступившими устойчивыми холодами в Петербурге усилен контроль за работой общественного транспорта, сообщили 31 января в городском комитете по транспорту. На период морозов подготовлен резервный подвижной состав для бесперебойного выпуска транспорта на маршруты.

"В ближайшие дни контроль за работой автобусов, троллейбусов и трамваев в Северной столице будет усилен. В частности, по поддержанию их технического состояния и комфортного температурного режима в салонах транспортных средств", — заявил врио главы комитета Дмитрий Ваньчков на совещании оперативного штаба по противодействию нештатным ситуациям на транспорте.

По прогнозу синоптиков, в ближайшие дни сохранятся устойчивые холода, отметил Ваньчков. По ночам температура может опускаться до -20 градусов, также не исключены снегопады. В связи с этим аварийные службы и службы технической помощи переведены в режим повышенной готовности. Для уборки подъездных путей к объектам транспортной инфраструктуры подготовлено взаимодействие с районными администрациями и комитетом по благоустройству.

К борьбе со снегом также подготовлены службы аэропорта Пулково, на случай нештатных ситуаций воздушная гавань располагает запасом продуктов и воды для пассажиров, отметили в комтрансе. В пригородных поездах контролируется температурный режим, также отслеживается качество уборки платформ от наледи и снега.

Андрей Казарлыга / Фото: Комитет по транспорту