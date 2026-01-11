Комблаг задействовал все резервы для уборки снега

В преддверии наступления рабочей недели в Петербурге задействованы все резервы коммунальных служб для уборки снега, сообщили 11 января в комитете по благоустройству. За прошедшие сутки на утилизацию вывезли 36 тысяч кубометров собранного снега.

Как уточнили в комблаге, ночью высота снежного покрова подросла и составила в итоге 12,7 см. Днем ранее ведомство сообщало о 9,3 см снега, выпавшего в ночь на субботу.

"Сейчас задействованы все резервы коммунальных служб, чтобы и сегодня, и, главное, к понедельнику проезжая часть и тротуары были готовы принять потоки автомобилей, общественного транспорта и пешеходов", — рассказали в комблаге.

Всего на улицы для зимней уборки вывели 1 053 единицы техники и 1 033 работников ручного труда. Как уточнил вице-губернатор Евгений Разумишкин, уборкой дворов заняты около 1 300 механизаторов и 11 000 дворников.

Накануне городская прокуратура сообщила о том, что следит за ходом и результатами уборки снега. В воскресенье Следственный комитет предупредил петербургские управляющие компании и собственников зданий об ответственности за несвоевременную уборку сосулек и наледи с крыш.

Андрей Казарлыга / Фото: Комитет по благоустройству