Петербургский СК напомнил собственникам об ответственности за неубранную наледь

Управляющие компании и собственники зданий несут ответственность за своевременность уборки сосулек и наледи с крыш, предупредили 11 января в Главном следственном управлении СК по Петербургу. В случаях травмирования граждан будут приниматься меры процессуального реагирования.

"В случае получения травм по вине недобросовестного исполнения своих обязанностей работниками коммунальных служб и УК следственными органами будут приняты меры процессуального реагирования", — говорится в распространенном сообщении ведомства.

Также в СК призвали жителей Петербурга к бдительности в условиях зимы. На улицах горожане сталкиваются с опасностью гололедицы на тротуарах и падения сосулек с крыш. Эти явления могут привести к травмам и даже смертям, напоминают в ведомстве. В связи с этим граждан попросили выбирать правильную обувь для прогулок, на улицах двигаться осторожно, маленькими шагами, и при возможности использовать подручные средства в виде тростей или палок для скандинавской ходьбы. На остановках и переходах следует проявлять особую внимательность, также горожан попросили помогать пожилым и инвалидам.

Во избежание травмирования от падающей наледи следует избегать опасных зон, не стоять под карнизами и быть внимательными. Кроме того, следует рассказать детям о правилах поведения зимой, а при обнаружении свисающих сосулек нужно обращаться в УК, ТСЖ или соответствующие городские службы.

Ранее петербургская прокуратура сообщила о том, что будет следить за качеством уборки снега в городе. По итогам проверочных мероприятий будет решен вопрос о реагировании со стороны надзорного ведомства.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру