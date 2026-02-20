Коммунальщики усилили уборку снега из-за циклона "Валли"

В Петербурге в связи с приходом циклона "Валли" коммунальные службы переведены на усиленный режим работы, сообщил 20 февраля вице-губернатор Евгений Разумишкин в своих соцсетях.

По словам Разумишкина, главным приоритетом остается уборка тротуаров, пешеходных переходов, остановок общественного транспорта, путепроводов и подходов к социальным объектам. На линиях задействовано более 1137 единиц спецтехники и около 1200 работников ручного труда.

Жилищным организациям поручили усилить очистку дворовых территорий и кровель. В городе работают порядка четырех тысяч дворников, управляющие компании функционируют в усиленном режиме. Из-за перепадов температур проводится внеочередной осмотр жилых и нежилых зданий для выявления наледи и снежных шапок на крышах.

Вице-губернатор напомнил, что для оперативного контроля используется система "Городовой" с элементами искусственного интеллекта. Она фиксирует замечания по уборке и передает информацию дорожным предприятиям. Центр комплексного контроля городского хозяйства также ведет круглосуточный мониторинг ситуации по камерам.

Разумишкин подчеркнул, что все службы работают в режиме повышенной готовности, чтобы обеспечить безопасность пешеходов и автомобилистов в условиях непогоды.

Ранее Государственная административно-техническая инспекция выписала штрафы трем строительным компаниям из-за обнаруженного снега. Причиной стала некачественная уборка снега на улицах. Также в феврале суд привлек к ответственности сотрудников подведа комитета по благоустройству Петербурга за нарушение правил зимней уборки и несоблюдение требований по обеспечению безопасности на дорогах (ст. 12.34 КоАП РФ).

Екатерина Гусева / Фото: Евгений Разумишкин