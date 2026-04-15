Бельский о своем выдвижении: Пойду по спискам, если партия доверит

Председатель Законодательного собрания, руководитель петербургского отделения "Единой России" Александр Бельский не будет принимать участие в праймериз. Он рассказал корреспонденту ЗАКС.Ру, что пойдет на выборы депутатов парламента по спискам ЕР, но только если его кандидатуру поддержит партийное руководство.

— Планирую пойти по списку, если партия доверит, — сказал Бельский.

Всех кандидатов "Единая Россия" определяет по итогам внутрипартийного голосования, но общегородскую часть списка самостоятельно формирует исполком регионального отделения.

Бельский впервые избирался в городской парламент в 2021 году. До этого он работал в органах исполнительной власти. С 2019 по 2020 год занимал должность председателя комитета территориального развития. Позже на посту вице-губернатора Петербурга он курировал вопросы внутренней политики. Осенью 2024 возглавил региональное отделение партии.

