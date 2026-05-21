Пиотровский: Стараемся, чтобы скалодром появился на новом месте

Власти Петербурга прорабатывают вопрос создания нового скалодрома взамен площадки "Северная стена" на улице Фучика, заявил 21 мая вице-губернатор Борис Пиотровский в ходе прямой линии на телеканале "Санкт-Петербург". По его словам, Смольный ищет новое помещение на замену.

— Мы очень активно этим занимаемся, огромное количество вовлечено в это общественных деятелей, большое количество обращений наших жителей, и профессиональное сообщество тоже ходатайствует за, соответственно, сохранение или создание нового скалодрома, — рассказал Пиотровский.

Вице-губернатор сообщил, что новая площадка потребует "очень высоких потолков и больших площадей", что само по себе является проблемой. По его словам, чиновники общались с начальником ГУ МЧС по Петербургу Алексеем Аникиным и нашли понимание с его стороны. Тем не менее спортсмены едва ли смогут вернуться к тренировкам на привычном месте, отметил Пиотровский.

Ранее стало известно о жалобах петербуржцев в связи с невозможностью продления договора аренды помещения, расположенного на территории спортивно-оздоровительного комплекса МЧС. Сам договор действовал по 21 мая.

