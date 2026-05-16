Разумишкин с воды оценил состояние фасадов перед Днем города и ПМЭФ

Вице-губернатор Евгений Разумишкин 16 мая проплыл на катере по Неве, Фонтанке и каналу Грибоедова, чтобы оценить состояние фасадов и зданий Петербурга перед празднованием Дня города и проведения ПМЭФ. Чиновник отчитался об итогах объезда в своих социальных сетях, опубликовав фотографии с водного маршрута. В состав инспекции также вошли председатель жилищного комитета Денис Удод, глава ГАТИ Алексей Геращенко, руководитель ГЖИ Юрий Кузин и представители администраций центральных районов Петербурга. Всего чиновники осмотрели с воды 200 объектов.

"В период навигации по Неве появляется дополнительная возможность оценить облик города с воды — именно таким Петербург видят многие туристы и участники международных мероприятий. [...] Подготовка города к крупным международным событиям — это системная работа, чтобы Петербург встречал гостей в достойном виде", — написал Разумишкин.

Чиновники оценивали состояние мостов, набережных, памятников и причалов. Особое внимание, по словам Разумишкина, уделили фасадам и кровлям зданий, качеству ремонта и устранению граффити. После осмотра вице-губернатор поручил оперативно устранить выявленные повреждения и нарушения.

Власти Петербурга усиливают контроль за состоянием фасадов, набережных и общественных пространств в историческом центре и местах скопления туристов к Дню города и ПМЭФ. Празднование Дня города состоится 27 мая. ПМЭФ пройдет с 3 по 6 июня в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум".

Екатерина Гусева / Фото: Евгений Разумишкин