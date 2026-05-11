Григорьев получил орден Флага Республики Сербской

Глава боснийских сербов Милорад Додик вручил председателю петербургского комитета по внешним связям Евгению Григорьеву орден Флага Республики Сербской, сообщил 11 мая ТАСС. Политик заявил, что этот орден означает любовь Республики Сербской к России и Петербургу.

"Орден Флага Республики Сербской с золотым венком, врученный сегодня Евгению Дмитриевичу Григорьеву, председателю комитета по внешним связям Санкт-Петербурга, является выражением глубокой любви и привязанности Республики Сербской к России и Санкт-Петербургу. [Евгений] Дмитриевич навсегда вписан в наши книги друзей, и мы будем и дальше строить наши отношения наилучшим образом", - написал Милорад Додик в своих соцсетях (перевод ТАСС).

Орден Флага Республики Сербской учредили в 2002 году. Эту награду выдают за заслуги в послевоенном развитии Республики Сербской, в укреплении мира и международного сотрудничества.

Накануне делегация из Петербурга во главе с Григорьевым прибыла в город Баня-Лука Республики Сербской. С 11 мая в республике стартуют дни Петербурга. Также проведение культурно-деловых мероприятий запланировано в Сербии.

Несколькими днями ранее глава комитета по транспорту Денис Минкин удостоился медали ордена "За заслуги перед Отечеством" второй степени по указу президента Владимира Путина. Награду чиновник получит за трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу, говорится в указе.

