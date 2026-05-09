Глава комтранса удостоился медали ордена "За заслуги перед Отечеством"

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении председателя комитета по транспорту Петербурга Дениса Минкина медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" второй степени. Документ размещен на портале официального опубликования правовых актов 8 мая.

Минкин удостоился государственной награды за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу, говорится в указе. Согласно положению о медали ордена "За заслуги перед Отечеством", награда присваивается гражданам за заслуги и отличия в сфере промышленности, строительства, науки, образования, здравоохранения, культуры, транспорта и других.

Пост председателя комитета по транспорту Минкин занимает с февраля 2026 года. До этого на протяжении шести лет он возглавлял СПб ГУП "Горэлектротранс".

Ранее президент Путин наградил медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" второй степени заместителя председателя комитета государственной службы и кадровой политики администрации губернатора Петербурга.

