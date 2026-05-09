Беглов и Бельский поздравили петербуржцев с Днем Победы

Губернатор Александр Беглов и спикер Законодательного собрания Александр Бельский 9 мая обратились к петербуржцам по случаю 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Они отметили мужество, стойкость и героизм советских солдат, а также пожелали жителям Северной столицы и ветеранам города здоровья и долгих лет жизни. Поздравление к Дню Победы опубликовано на сайте Смольного.

"Наши отцы, деды и прадеды выстояли под бомбежками, выжили в ледяном кольце блокады, восстановили из руин разрушенные города и заводы. [...] Низкий поклон за мужество и стойкость всем ветеранам-фронтовикам, подпольщикам и партизанам, узникам фашистских концлагерей, труженикам тыла, защитникам и жителям осажденного Ленинграда", — говорится в сообщении главы города и председателя Заксобрания.

Авторы обращения добавили, что в честь подвига советских граждан на Пулковских высотах установят центральный монумент участникам Ленинградской битвы. Сейчас проект нового мемориала прошел утверждение. Кроме того, власти Петербурга намерены продолжить развитие законодательства в сфере увековечения памяти жертв геноцида советского народа, пострадавших в период Великой Отечественной войны.

В День Победы на Дворцовой площади состоится традиционный парад, а днем по Невскому проспекту в очном формате пройдет колонна "Бессмертного полка". Вечером в 22:00 у Петропавловской крепости прогремит салют. В период проведения массовых мероприятий в Петербурге ограничат работу семи станций метро и временно закроют шесть торговых комплексов в центре города.

