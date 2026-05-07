На День Победы Смольный ограничит поездки на самокатах и закроет шесть ТЦ

В Петербурге введут ограничения для движения на средствах индивидуальной мобильности и закроют шесть торговых центров в День Победы, сообщила 7 мая администрация губернатора. Соответствующее решение принял оперативный штаб под руководством главы города Александра Беглова.

Запрет движения и парковки СИМ будет действовать с полуночи 8 мая до 16:00 10 мая на территории Адмиралтейского, Василеостровского, Московского, Петроградского и Центрального районов. Он распространится на электросамокаты, гироскутеры, сигвеи, моноколеса, электроскейтборды и электровелосипеды.

Также 9 мая с 10:00 до 16:00 будут закрыты для посетителей ТРЦ "Галерея", ТЦ "Невский центр", универмаг "Большой Гостиный двор", торговый дом "Пассаж", ТЦ "Невский атриум" и галерея Grand Palace. Пять из них находятся непосредственно на Невском проспекте, а шестой — на Лиговском проспекте поблизости от площади Восстания.

Меры приняты из соображений обеспечения безопасности, уточнили в Смольном.

Ограничения движения и парковки СИМ введут еще пять раз на протяжении июня и июля. По решению оперштаба, запрет будет действовать в дни проведения Петербургского международного экономического форума с 3 по 7 июня. Он распространится на территории Адмиралтейского, Василеостровского, Московского, Петроградского, Пушкинского и Центрального районов.

В Кронштадтском районе запрет продлится с 9 по 15 июня на время проведения международного военно-морского салона "Флот-2026". Затем, с 24 по 27 июня, самокатчикам запретят поездки в Адмиралтейском, Василеостровском, Московском, Петроградском, Пушкинском и Центральном районах из-за проведения Петербургского международного юридического форума. С 27 по 28 июня праздник выпускников "Алые паруса" ограничит движение СИМ в четырех центральных районах. Спустя месяц, с 25 по 27 июля, меру введут ради проведения Главного военно-морского парада, ее действие распространится на Адмиралтейский, Василеостровский, Кронштадтский, Петроградский и Центральный районы Петербурга.

