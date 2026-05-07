СК нашел подпольное казино в Петербурге

Сотрудники Следственного комитета по Петербургу раскрыли деятельность организованной группы, которая нелегально проводила азартные игры, сообщили в пресс-службе ведомства 7 мая. Доход организаторов подпольного казино превысил 6 млн рублей, установил СК. Возбудили уголовное дело по статье о незаконной организации и проведении азартных игр (ст. 171.2 УК РФ).

По данным следователей, участники организованной группы с февраля по май 2026 года занимали жилое помещение в Петербурге, где проводили незаконные азартные игры. Представители СК провели обыск в подпольном казино и изъяли игровые автоматы, деньги, мобильные телефоны и бухгалтерские документы.

Предполагаемые организаторы азартных игр задержаны. Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. По статье о незаконной организации и проведении азартных игр предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

В конце апреля Октябрьский районный суд в Петербурге вынес приговор фигурантам дела о нелегальном казино. Обвиняемые получили по 4 и 5 лет лишения свободы, а также штрафы. Незаконные азартные игры они проводили с 2014 по 2015 год.

