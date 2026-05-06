Супруга Малькевича: Мой муж проходит службу в спецназе "Ахмат"

Бывший депутат Законодательного собрания Петербурга Александр Малькевич служит в штурмовом подразделении в составе спецназа "Ахмат", сообщила его супруга Ангелина Малькевич вечером 6 мая в соцсетях мужа. Конкретно Малькевич закреплен за батальоном "Ваха", уточнила она.

– Мой муж проходит службу в спецназе "Ахмат", в штурмовом подразделении отряда "Вахи", и на данный момент находится совсем недалеко от противника. Каждый, кто в этом сомневается, я лично готова организовать тур в подразделение. Сразу после подписания контракта со спецназом "Ахмат", – рассказала Малькевич.

Накануне помощник главы Чеченской Республики, командир формирования "Ахмат" Апти Алаудинов опубликовал в соцсетях фотографии военнослужащих отряда "Вахи" из поселка Ракитное Белгородской области. На снимках запечатлен и Малькевич.

Ранее в этот день, 6 мая, в Петербурге состоялось первое заседание по уголовному делу о растрате бюджетных средств на телеканале "Санкт-Петербург", который в прошлом возглавлял Малькевич. Он на заседание не явился. Его адвокаты ходатайствовали о приостановке производства по делу, поскольку он заключил контракт о прохождении военной службы. Судья настояла на явке экс-парламентария на следующем заседании.

Малькевич сложил депутатские полномочия 29 апреля из-за решения отправиться в зону специальной военной операции. Он работал в городском парламенте с сентября 2024 года.

