Ветеранов Великой Отечественной войны чествовали в ЗакСе

Торжественный прием ветеранов Великой Отечественной войны состоялся 6 мая в Мариинском дворце, сообщили в пресс-службе Законодательного собрания Петербурга. Мероприятие было посвящено 81-ой годовщине Победы СССР над фашистской Германией.

Прием посетили, среди прочих, губернатор Александр Беглов, председатель городского парламента Александр Бельский, его заместитель Николай Бондаренко, вице-губернатор Наталья Чечина и депутаты ЗакСа. Также к мероприятию присоединились второй командир Ленинградского полка Михаил Коган и председатель совета ветеранов Василий Волобуев.

"Ленинградцы сражались в окопах, строили оборонительные сооружения, трудились у станков. День Победы – священный для нас день," - сказал Беглов.

Во время торжественного приема оригинал медали "Золотая звезда", который хранится в Мариинском дворце, передали на временное экспонирование в музей обороны и блокады Ленинграда. Эту награду город получил в честь 20-летия победы в Великой Отечественной войне. Для участников мероприятия выступили артисты с песнями военных лет.

"Для нас большая честь хранить в Мариинском дворце Золотую Звезду города-героя. Ленинград – это город-символ стойкости и силы духа для всего народа. Недаром наш город стал городом-героем в числе первых", - заявил Бельский.

Ранее в преддверии Дня Победы губернатор встретился с ветеранами СВО в городской больнице Святого Великомученика Георгия. Вместе с участниками военных действий он высадил деревья на территории учреждения.

Дарья Нехорошева / Фото: Заксобрание Петербурга