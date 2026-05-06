Разумишкин проверил ход ремонтных работ в доме на Большой Зелениной

Вице-губернатор Евгений Разумишкин проинспектировал восстановительные работы в доме на Большой Зелениной улице, 1/44, рассказал 6 мая чиновник в своих соцсетях. Вместе с ним здание осмотрели глава Петроградского района Дмитрий Ваньчков и врио директора Фонда капитального ремонта Леонид Вишневский. По словам чиновника, заселение жителей начнется осенью 2026 года.

В здании устранили последствия обрушения, заявил Разумишкин. Несущие конструкции усилены, восстановлены кровля и стропила. По словам вице-губернатора, сейчас выполнено новое межэтажное перекрытие, ведутся работы по усилению оконных проемов и конструкций на нескольких этажах.

"Дополнительное обследование выявило новые зоны аварийности. Уже сформированы задания на проектирование, ведется разработка проектной документации. С учетом объема работ заселение жителей будет проходить поэтапно и начнется осенью 2026 года. Контроль за объектом продолжаем", - заявил Разумишкин.

В феврале глава фонда капитального ремонта Леонид Вишневский предположил, что жильцы смогут заехать в дом до конца 2026 года. Тогда же он отметил, что полностью восстановить автомобильное движение рядом с домом можно будет только после окончания ремонтных работ. В октябре 2025 года Разумишкин заявлял, что жильцы смогут переехать в дом в первом квартале 2026 года.

Дом на углу Малого проспекта Петроградской стороны и Большой Зелениной улицы частично обрушился летом 2024 года после проведения капитального ремонта. Гендиректора компании, которая проводила ремонт, обвинили в нарушении требований безопасности при ведении строительных работ. Движение автомобилей рядом с объектом ограничено.

Дарья Нехорошева / Фото: ЗАКС.Ру