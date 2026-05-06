На коричневой ветке метро запустят четвертый проходческий щит

Метростроители Петербурга собирают четвертый по счету горнопроходческий щит для прокладки тоннелей Красносельско-Калининской (коричневой) линии подземки, сообщили 6 мая в пресс-службе Смольного. Специалисты уже установили половину нужных деталей весом около 190 тонн. Щит будет работать на участке от "Путиловской" до "Каретной" на глубине более 60 метров.

"Комплекс изготовлен специально для "Метростроя Северной столицы" на Обуховском заводе. Новый щит станет четвертым на Красносельско-Калининской линии и шестым горнопроходческим комплексом, работающим под землей Петербурга", - подчеркнул губернатор Александр Беглов и добавил, что комплекс будет работать на участке длиной 4 км между станциями "Путиловская" и "Каретная".

Глава города также отметил, что похожий щит "Вера" задействован с осени 2025 года. В конструкцию встроена автоматизированная система управления, позволяющая оператору отслеживать ее положение в онлайн-режиме. Также на Обуховском заводе производят другие конструкции, которые используются для строительства петербургского метрополитена, отметили в пресс-службе.

Первые станции на Красносельско-Калининской ветке, "Путиловскую" и "Юго-Западную", ввели в строй в конце 2025 года. Станции "Боровая", "Броневая", "Каретная" и "Заставская" должны открыться к 2030 году, заявлял Беглов в марте.

Дарья Нехорошева / Фото: Смольный