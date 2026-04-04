Беглов рассказал о сроках открытия новых станций метро в Петербурге

Губернатор Петербурга Александр Беглов 3 апреля в интервью с корреспондентом РИА "Новости" заявил, что в период с 2029 по 2030 год в городе планируется открыть шесть станций метрополитена. Так, станции "Богатырская" и "Каменка" на "зеленой" Невско-Василеостровской линии собираются ввести в эксплуатацию в 2029 году. На "коричневой" Красносельско-Калининской линии в 2030 году должны открыться станции "Боровая", Броневая", "Каретная" ("Обводный канал-2") с пересадкой на "фиолетовую" линию и "Заставская" с пересадкой на станцию "синей" ветки метро "Московские ворота".

"Развитие метрополитена – один из 10 приоритетов программы развития Петербурга до 2030 года. На этот период мы взяли обязательства по вводу 10 станций. Из них три уже работают. Осталось ввести семь. <...> На "зеленой", Невско-Василеостровской линии, это "Богатырская" и "Каменка". Их планируем ввести в 2029 году. На "коричневой", Красносельско-Калининской линии <...> "Боровая", "Броневая", "Заставская" и "Каретная". Они будут готовы в 2030 году", – цитирует Беглова РИА "Новости".

В интервью глава города не упомянул, когда введут в эксплуатацию станцию метро "Театральная". Она фактически построена в 2024 году, однако до сих пор не имеет ни одного выхода на поверхность и функционирует в режиме на "транзит" – поезда следуют от "Спасской" до "Горного института" без остановки. В октябре 2025 года, во время представления в Законодательном собрании бюджета города, "Театральная" упоминалась на презентации Беглова: судя по слайдам, ее планировали открыть в 2028 году. Позже вице-губернатор Николай Линченко рассказал, что первый выход у "Театральной" появится в 2030 году.

Беглов также не сообщил о планах Смольного по строительству станций "Гавань", "Морской фасад", "Лиговский проспект-2", "Шуваловский проспект" и "Улица Доблести". В январе 2025 года Линченко заявлял, что фактическое строительство этих станций метро планируется завершить к 2030 году.

В интервью РИА "Новости" Беглов назвал сумму затрат на строительство подземки – 217 млрд рублей. Аналогичная цифра указана в подписанном губернатором постановлении о распределении средств городского бюджета в рамках адресной инвестиционной программы на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов. Так, в 2026 году затраты на метро составят 51 млрд рублей. Смольный также планирует потратить 80 млрд рублей в 2027 году и 86,3 млрд рублей в 2028 году.

Екатерина Гусева / Фото: ЗАКС.Ру