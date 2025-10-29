Беглов показал депутатам сроки открытия новых станций метро

Губернатор Петербурга Александр Беглов рассказал о планах по развитию метрополитена во время представления в Законодательном собрании бюджета города на предстоящие три года. До 2030 года власти планируют открыть девять станций метро, передает корреспондент ЗАКС.Ру.

Судя по презентации губернатора, в 2025 году откроется "Казаковская" и "Путиловская", а в 2029 году появятся "Богатырская", "Каменка" и "Театральная". На 2030 год заявлены "Броневая", "Заставская", "Боровая" и "Каретная".

В предстоящие три года на содержание петербургского метрополитена намерены выделить 147,5 млрд рублей. Из них 11,1 млрд рублей потратят на содержание новых станций метро. Ещё Беглов упомянул обновление подвижного состава. За три года в подземке должны появиться 306 новых вагонов. Лизинговые платежи за них обойдутся в 26,2 млрд рублей.

Кроме того, Беглов не смог не упомянуть историю развития метростроения в Петербурге. Он вновь заявил, что город смог преодолеть кризис в этой отрасли. С подобными репликами глава города выступает практически каждый раз, когда речь заходит о метро. Напомним, за последние пять лет в городе открылась лишь одна станция — "Горный институт".

Ранее в Смольном заявляли о планах построить 16 новых станций метрополитена до 2035 года. Такие планы заявлены в проекте стратегии развития города до 2035 года.

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру