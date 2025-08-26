К 2035 году в Петербурге хотят открыть 16 станций метро

Во время обсуждения законопроекта о корректировке стратегии социально-экономического развития Петербурга до 2035 года в Смольном заявили о планах построить 16 новых станций метрополитена. Такие планы озвучил председатель комитета по экономической политике и стратегическому планированию Алексей Зырянов.

- Транспортная система Санкт-Петербурга должна соответствовать уровню ведущих мегаполисов мира. Для этого планируем к 2035 году построить 16 новых станций станций метрополитена, - заявил Зырянов.

При этом на слайде презентации, представленном участникам заседания, указано, что одну станцию собираются построить в 2025 году. В Смольном полагают, что к 2030 году построят десять новых станций, а остальные пять - к 2030 году.

О намерениях администрации построить 16 станций метро к 2035 году стало известно еще весной 2025 года.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру