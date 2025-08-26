ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
26 августа 2025, 12:47

К 2035 году в Петербурге хотят открыть 16 станций метро

Во время обсуждения законопроекта о корректировке стратегии социально-экономического развития Петербурга до 2035 года в Смольном заявили о планах построить 16 новых станций метрополитена. Такие планы озвучил председатель комитета по экономической политике и стратегическому планированию Алексей Зырянов. 

- Транспортная система Санкт-Петербурга должна соответствовать уровню ведущих мегаполисов мира. Для этого планируем к 2035 году построить 16 новых станций станций метрополитена, - заявил Зырянов. 

При этом на слайде презентации, представленном участникам заседания, указано, что одну станцию собираются построить в 2025 году. В Смольном полагают, что к 2030 году построят десять новых станций, а остальные пять - к 2030 году. 

О намерениях администрации построить 16 станций метро к 2035 году стало известно еще весной 2025 года. 

Константин Леньков


