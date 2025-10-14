Суд в Москве избрал меру пресечения экс-главе телеканала "Санкт-Петербург"

Басманный суд Москвы назначил запрет определенных действий бывшему генеральному директору телеканала "Санкт-Петербург" Борису Петрову, сообщили 14 октября в объединенной пресс-службе столичных судов. Медиаменеджера обвиняют в растрате в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ).

Петров стал шестым фигурантом дела о растрате 37,2 млн рублей, связанным с хищением средств телеканала. На прошлой неделе Басманный суд определился с мерой пресечения для других обвиняемых. Под стражу отправились блогер Николай Камнев, замглавы телеканала "Санкт-Петербург" по экономике и финансам Сергей Сыров и глава петербургского Центра управления регионом Елена Никитина. Супруг последней, президент АНО "Фонд культуры семьи и детства" Сергей Кожокар отправился под домашний арест. Депутату Законодательного собрания Александру Малькевичу, который возглавлял телеканал в 2021-2023 годах, назначили запрет определенных действий.

Петров возглавлял телеканал с осени 2016 по осень 2020 года, Малькевич пришел ему на смену в январе 2021 года. По версии следствия, в 2020-2021 годах руководство телеканала перечислило средства частному фонду в качестве платы за услуги по информационному сопровождению. При этом для оплаты якобы предъявлялись фиктивные бумаги о выполнении контракта в полном объеме. Следствие считает, что на телеканале были в курсе подлога, однако бумаги подписали.

Накануне Малькевич опубликовал в своих социальных сетях пост с заявлением, что он "никогда не брал у государства". Арестованные Камнев и Никитина получили слова поддержки со стороны главы регионального отделения партии "Родина" Андрея Анохина, который знал главу ЦУР по своей прежней работе в Смольном.

Андрей Казарлыга / Фото: Telegram-канал судов общей юрисдикции города Москвы