Калининградского экс-депутата осудили за взятки деньгами и сигаретами

Бывший депутат Законодательного собрания Калининградской области Иван Грибов приговорен к 12 годам колонии строгого режима по делу о даче взяток (п. "б" ч. 4 ст. 291 УК РФ) бывшему помощнику прокурора деньгами и сигаретами, сообщила пресс-служба судов региона 2 декабря. Также он должен будет выплатить штраф в размере 3 млн рублей. Наказание было назначено с учетом ранее вынесенного приговора по делу о производстве и контрабанде сигарет.

Как установил суд, в 2017 году помощник прокурора Багратионовского района Калининградской области потребовал от Грибова взятки в обмен на то, что не будет мешать его незаконной деятельности по производству, хранению и сбыту немаркированных табачных изделий. Грибов на предложение согласился. В результате с 2017 по 2019 год он передал сотруднику прокуратуры в общей сложности 1,5 тысячи пачек сигарет и деньги на общую сумму 253,2 тысячи рублей.

"В судебном заседании подсудимый вину не признал", — отметили в судебной пресс-службе.

По делу о даче взятки суд приговорил Грибова к восьми годам колонии строгого режима со штрафом в размере 2,53 млн рублей, что соответствует десятикратной сумме взятки. При этом 23 мая Грибов и его сын были приговорены к 9,5 годам лишения свободы со штрафом в размере 800 тысяч рублей с каждого по делу об изготовлении сигарет и их контрабанде в страны ЕС и в Россию. Кроме того, суд тогда постановил конфисковать у обоих совокупно 647 млн рублей.

Грибов был задержан и арестован в марте 2022 года. В конце ноября того же года Заксобрание области досрочно лишило его полномочий.

