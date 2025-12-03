В России заблокировали Roblox за распространение противозаконных материалов

Роскомнадзор приступил к блокировке американской игровой платформы Roblox, сообщил 3 декабря ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства. Причиной подобного решения РКН назвал распространение материалов с оправданием экстремизма и террористической деятельности.

Так, по версии РКН, на платформе систематически распространялись материалы с пропагандой экстремизма и терроризма, призывами к насильственным действиям, а также информация на тему ЛГБТ*. В ведомстве заявили, что мониторинг площадки показал неспособность системы модерации полностью обеспечить безопасность материалов для пользователей, а сам контент якобы способен негативно сказаться на духовно-нравственном развитии детей.

Как уточнили в Роскомнадзоре, замеченные нарушения происходят в игровых комнатах и на отдельных локациях Roblox. Там же могут происходить случаи домогательств к детям и склонения их к незаконным действиям сексуального характера и насилию.

В июле сообщалось о том, что Roblox удалила по требованию РКН материалы с пропагандой ЛГБТ*. В конце ноября ведомство сообщило, что с 2019 года неоднократно направляло руководству платформы требования об ограничении доступа к запрещенным материалам.

*Верховный суд признал международное общественное движение ЛГБТ экстремистским и запретил его деятельность в РФ, Росфинмониторинг внес международное движение ЛГБТ и его структурные подразделения в реестр террористов и экстремистов

Андрей Казарлыга