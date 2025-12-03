ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости 3 декабря 2025, 12:45

Глава СПЧ Фадеев назвал "анекдотичными" ковидные запреты на митинги

фото ЗакС политика Глава СПЧ Фадеев назвал "анекдотичными" ковидные запреты на митинги

Сохраняющие силу запреты на проведение массовых мероприятий, введенные во время пандемии коронавируса, выглядят "анекдотично", заявил глава Совета по правам человека Валерий Фадеев в интервью РБК. Он также пообещал разобраться в этом вопросе, хотя и заявил, что подобные ограничения существуют не везде.

"Такие ограничения далеко не везде. В большинстве регионов, если местная бюрократия не хочет допустить какой-нибудь акции, она не ссылается на это. Но в целом это, конечно, выглядит анекдотично. Раз вы этот вопрос задаете, я попытаюсь досконально в этом разобраться", — заявил Фадеев на вопрос журналиста.

Всемирная организация здравоохранения отменила статус пандемии ковида в мае 2023 года. Тем не менее ограничения по-прежнему сохраняются в некоторых регионах, и в частности в Петербурге. В Северной столице запреты касаются проведения публичных мероприятий без согласования с Роспотребнадзором и курения кальянов в заведениях  общепита. В последний раз их продлевали в конце 2024 года сразу на год.

В августе партия "Новые люди" обращалась к вице-премьеру Татьяне Голиковой с просьбой рекомендовать регионам отменить введенные из-за коронавируса ограничения. В Петербурге представители КПРФ пытались через суд добиться отмены действующих запретов. В сентябре Верховный суд отказал им в пересмотре иска.

Андрей Казарлыга / Фото: пресс-служба СПЧ


