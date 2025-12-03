"Компромиссного варианта найдено не было": Ушаков об итогах встречи Путина с Уиткоффом

В ночь на 3 декабря в Кремле завершилась встреча президента Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом, сообщили в пресс-службе российского лидера. В беседе также принимал участие зять президента Дональда Трампа Джаред Кушнер. Переговоры продолжались почти пять часов. С российской стороны присутствовали помощник президента Юрий Ушаков и спецпредставитель президента, глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Об итогах встречи журналистам рассказал Ушаков.

Помощник президента назвал разговор полезным и конструктивным. По его словам, темой беседы стала суть плана США по мирному урегулированию конфликта на Украине, при этом российской стороне представили четыре варианта документа, кроме изначально предложенного Трампом. Ушаков, цитируя президента Путина, отметил, что с некоторыми положениями плана Россия согласиться не может, однако ряд предложений готова поддержать.

– Пока еще компромиссного варианта найдено не было, но некоторые американские наработки – они выглядят более-менее приемлемо, но их нужно обсуждать. Некоторые формулировки, которые нам были предложены, нам не подходят. Работа будет продолжаться, – ответил Ушаков на вопрос журналистов о том, как прошло обсуждение территориального вопроса.

В ближайшее время переговорный процесс будет осуществляться через помощников и представителей, добавил Ушаков. Возможность новой встречи Путина и Трампа будет зависеть от достигнутого прогресса во время переговоров. Тем не менее Путин через Уиткоффа передал Трампу "дружеский привет" и некоторые политические сигналы, рассказал помощник президента.

