МО "Северный" наградили за фестиваль "День полярника"

Фестиваль "День полярника" удостоился специального диплома ХIV Международной премии в сфере событийного туризма Russian Event Awards, рассказал глава МО "Северный" Юрий Куликов. Муниципалы получили награду за "лучшую креативную идею локального события".

"В 2025 году на соискание премии было подано 473 проекта из 63 регионов России, Республики Беларусь и Южной Осетии. Первый Петербургский молодёжный семейный фестиваль "День полярника" признан самым креативным научно-популярным событием!" — написал Куликов на своей странице во "ВКонтакте".

Финал премии состоялся в Нижнем Новгороде, мероприятие продлилось с 26 по 28 ноября. Куликов специально ездил туда для получения награды.

Молодежный семейный фестиваль состоялся на территории Муринского парка 24 мая. С 2025 года День МО "Северный" приурочен к Дню полярника, который ежегодно отмечается 21 мая. Гостей мероприятия угощали блюдами северной кухни, демонстрировали быт северных народов и проводили мастер-классы. Кроме того, на фестивале работали площадка с северными оленями и, отдельно арт-пространство, где художники создавали скульптуры изо льда.

Андрей Казарлыга / Фото: страница Юрия Куликова во "ВКонтакте"