Путин подписал указ о передаче "Ленфильма" в собственность Петербурга

Киностудия "Ленфильм" в течение полугода полностью перейдет в собственность Петербурга. Соответствующий указ подписал 2 декабря президент России Владимир Путин. Сейчас 100% акций кинокомпании принадлежат Росимуществу.

"Правительству Российской Федерации в 6-месячный срок обеспечить передачу в собственность г. Санкт-Петербурга находящихся в федеральной собственности 100 процентов акций акционерного общества "Киностудия "Ленфильм", - следует из президентского указа.

В сентябре Смольный подтвердил передачу "Ленфильма" в собственность города. Предложение было передано президенту министром культуры Ольгой Любимовой и губернатором Петербурга Александром Бегловым.

После перехода "Ленфильм" начнет поддерживать талантливых режиссеров и актеров, а также создавать патриотические и исторические картины. В частности, кино про героев специальной военной операции.

В последнее время "Ленфильм" сталкивался с финансовыми трудностями. В апреле компании грозило банкротство из-за иска от ООО "Компания Радмир", которое требовало выплатить 4,9 млн рублей за оказанные фирмой услуги. Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти отказался признавать киностудию банкротом, но обязал выплатить долг перед компанией. В августе с "Ленфильма" взыскали 2,6 млн рублей дивидендов в пользу Росимущества.

Кирилл Дудров / Фото: ЗАКС.Ру