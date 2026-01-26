Жалобы жильцов ЖК "Маршал" дошли до Бастрыкина

Следственный комитет организовал процессуальную проверку в связи с видеообращением жителей ЖК "Маршал", размещенном в комментариях аккаунта приемной главы СК Александра Бастрыкина в соцсети "ВКонтакте", сообщили 26 января в ведомстве. Петербуржцы пожаловались на возможное нарушение их прав, Бастрыкин затребовал доклад в связи с этим.

Как отметили в следкоме, жилой комплекс был введен в эксплуатацию в 2019 году, возведением занималось ООО "Верона Менеджмент". При этом жильцы заявили о допущенных отклонениях от первоначального проекта. По их словам, на территории ЖК не построили детский сад и не оборудовали парковочные места.

"При этом на придомовой территории возведено двухэтажное сооружение, помещения в котором переданы коммерческим организациям, а предусмотренная планом игровая площадка расположена на его крыше и не огорожена, что представляет опасность для несовершеннолетних", — говорится в сообщении СК.

Как уточнили в ведомстве, обращения жильцов в различные инстанции не принесли результатов.

Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК по Петербургу Павлу Выменцу доложить о предварительных и окончательных результатах проверки. Исполнение поручения и ход проверки контролируются в центральном аппарате ведомства.

Ранее глава ведомства затребовал доклад о результатах проверки в связи с жалобами жильцов дома на улице Коллонтай на ненадлежащее обслуживание здания. Петербуржцы заявили о регулярных протечках в связи с нарушением целостности кровли.

Андрей Казарлыга / Фото: Следственный комитет