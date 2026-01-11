Бастрыкин заинтересовался жалобами на протечки в доме на улице Коллонтай

Жалобы на ненадлежащее обслуживание многоквартирного дома на улице Коллонтай привлекли внимание председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина, рассказали 11 января в ведомстве. Он потребовал доложить о результатах проверки, организованной в связи с сообщениями в интернете.

Как уточнили в СК, речь идет о здании 1985 года постройки. Судя по жалобам жильцов, там нарушена целостность кровли, из-за чего жилые помещения регулярно затапливаются. Это грозит коротким замыканием электропроводки и пожаром.

"Кроме того, в квартирах фиксируется повышенная влажность. Отмечается, что ранее проведенный частичный ремонт разрешению ситуации не поспособствовал", — отмечают в ведомстве.

Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК по Петербургу Павлу Выменцу доложить о промежуточных результатах проверки и о принятом по ее итогам решении. Исполнение поручения и ход самой проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.

Андрей Казарлыга / Фото: Следственный комитет