Беглов наградил Ксению Шойгу за заслуги перед Петербургом

Губернатор Александр Беглов вручил 4 марта главе проектного офиса по созданию "Острова фортов" Ксении Шойгу знак отличия "За заслуги перед Санкт‑Петербургом", сообщили в администрации главы города. Награда стала жестом признания заслуг Шойгу в обновлении Кронштадта, на территории которого располагается туристско-рекреационный кластер.

"Эта награда — символ признания заслуг Ксении Сергеевны в реализации проекта и участия в создании новой точки роста Санкт‑Петербурга", — заявил в ходе награждения Беглов.

В своем выступлении губернатор заявил, что восстановленные и вновь созданные достопримечательности Кронштадта привлекают миллионы туристов. Среди прочего, сейчас в городе продолжается реставрация фортов "Кроншлот", "Петр I" и "Александр I". Помимо этого, идут работы по модернизации улично-дорожной сети и обновлению инженерных систем города.

Также в среду Беглов наградил двух медсестер и воспитательницу детского сада за спасение полуторагодовалого малыша, выпавшего c 10 этажа дома на Богатырском проспекте. Всем троим глава города вручил памятные знаки "За доблесть в спасении".

Андрей Казарлыга / Фото: сайт Смольного