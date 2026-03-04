Суд оштрафовал владельца книжного магазина "Все свободны" на 50 тысяч рублей

Мировой судья судебного участка №201 Петербурга оштрафовал владельца книжного магазина "Все свободны" Артема Фаустова на 50 тысяч рублей по статье о пропаганде нетрадиционных отношений* (ч. 1 ст. 6.21 КоАП РФ), сообщила объединенная пресс-служба судов. Причиной стала продажа книги шведского писателя Фредрика Бакмана, в которой обнаружили признаки запрещенного.

Из материалов дела следует, что в декабре 2025 года покупатель приобрел книгу на сайте книжного "Все свободны". На следующий день роман выдали заказчику в офлайн-магазине на улице Некрасова. Позже покупатель обратился с жалобой в полицию. Сотрудники центра "Э" отправили роман на экспертизу сотрудникам университета имени Герцена. Согласно экспертному заключению, в книги присутствуют признаки пропаганды ЛГБТ*.

Представитель Фаустова в суде уточнила, что он признал вину. По итогам заседания суд привлек Фаустова к административной ответственности и оштрафовал.

Книжный магазин "Все свободны" специализируется на продаже независимой литературы. О составлении административного протокола в отношении Фаустова из-за продажи книги Бакмана стало известно неделей ранее. Дело о пропаганде нетрадиционных отношений* зарегистрировали в Дзержинском районном суде 25 февраля. В тот же день материалы дела передали мировому судье.

*Верховный суд признал международное общественное движение ЛГБТ экстремистским и запретил его деятельность в РФ, Росфинмониторинг внес международное движение ЛГБТ и его структурные подразделения в реестр террористов и экстремистов

Екатерина Гусева / Фото: ЗАКС.Ру