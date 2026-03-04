ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости 4 марта 2026, 17:49

Беглов наградил медсестер за спасение ребенка

Губернатор Петербурга Александр Беглов 4 марта наградил медсестер клиники МЧС Ольгу Артемьеву и Анну Кабашову вместе с воспитательницей детсада Екатериной Безгубовой за спасение полуторагодовалого ребенка, выпавшего из окна десятого этажа. Церемония награждения прошла в Смольном, петербурженки получили почетный знак "За доблесть в спасении".

Кроме того, глава города вручил 64 награды работникам научно-производственных объединений, вузов, медицинских учреждений, школ и общественных организаций. Среди них оказались сотрудники петербургского Водоканала, Центрального конструкторского бюро морской техники "Рубин", клинического центра медицинской помощи имени Напалкова. Благодарностями президента отдельно отметили коллективы компании "Биокад" и Российского государственного гидрометеорологического университета.

В этот же день Беглов совместно с исполняющим обязанности командующего войсками Ленинградского военного округа Рустамом Миннекаевым передал семье капитана Андрея Онькина "Золотую Звезду" Героя России. Офицер погиб в марте 2025 года в зоне СВО. Указом президента ему посмертно присвоено звание Героя Российской Федерации. Перед церемонией награждения Беглов встретился с родственниками военного. Он заявил, что вопросы поддержки его семьи находятся на контроле городских властей.

Отметим, это не первый случай за последнее время, когда в Петербурге спасают выпавших из окна детей. Ранее Беглов наградил дворника Хайрулло Ибадуллаева почетным знаком "За доблесть в спасении" и подарил ему памятные часы. Глава города поблагодарил Ибадуллаева за проявленное мужество и самоотверженность, когда тот поймал ребенка, выпавшего из окна жилого дома.

Екатерина Гусева / Фото: Смольный


