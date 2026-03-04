Путин вновь увеличил штатную численность Вооруженных сил

Президент Владимир Путин подписал 4 марта указ об увеличении штатной численности Вооруженных сил на 2,64 тысячи человек. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"Установить штатную численность Вооруженных сил Российской Федерации в количестве 2 391 770 единиц, в том числе 1 502 640 военнослужащих", — говорится в тексте указа.

Документ вступил в силу в день подписания. Ранее количество военнослужащих было установлено на отметке 1,5 млн человек ровно.

В предыдущий раз Путин менял штатную численность армии в середине сентября 2024 года. Как и сейчас, в тот раз речь также шла об увеличении количества военнослужащих в составе ВС РФ. Однако же полтора года назад изменения были заметно более масштабными: рост составил 180 тысяч штатных единиц. Перед этим, в декабре 2023 года, штатная численность военнослужащих была увеличена на 170 тысяч человек.

