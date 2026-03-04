Кержаков стал спецпредставителем губернатора Петербурга

Бывший нападающий "Зенита" Александр Кержаков назначен специальным представителем губернатора Петербурга Александра Беглова, эту информацию ЗАКС.Ру подтвердили 4 марта в пресс-службе главы города. До этого футболист показал подписчикам фотографию двери с табличкой, на которой он указан в новом статусе.

Снимок появился в социальных сетях Кержакова в 16:31. Как-либо подписывать выложенную фотографию спортсмен не стал.

Комментаторы под постом разделились в оценке увиденного. Кто-то пожелал Кержакову успехов на новом поприще, другие пользователи раскритиковали решение.

Спецпредставители губернатора отвечают за различные вопросы, связанные с жизнью города.

Кержаков был самым результативным бомбардиром "Зенита", забив 162 гола в играх за петербургскую команду. После завершения карьеры футболиста стал тренером.

Андрей Казарлыга / Фото: Александр Кержаков