На владельца книжного "Все свободны" составили протокол о пропаганде ЛГБТ*

В отношении одного из основателей петербургского книжного магазина "Все свободны" Артема Фаустова составлен административный протокол по статье о пропаганде нетрадиционных отношений* (ч. 1 ст. 6.21 КоАП), сообщил MR7 со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Петербурга 27 февраля. Поводом для протокола стала продажа романа шведского писателя Фредрика Бакмана.

Из материалов дела следует, что в декабре книгу приобрел посетитель магазина, который впоследствии обратился в полицию. После этого сотрудники центра "Э" направили издание на экспертизу в университет имени Герцена. Специалисты, по информации пресс-службы судов, нашли в тексте "признаки пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений"*.

MR7 отмечает, что дело зарегистрировали 25 февраля в Дзержинском районном суде, в тот же день материалы передали мировому судье. Дата заседания пока не назначена. Санкция по статье предусматривает штраф для физлиц в размере до 100 тысяч рублей.

Роман Бакмана впервые опубликован в сентябре 2016 года. В нем рассказывается о жизни юниорской хоккейной команды.

Магазин "Все свободны" работает в центре Петербурга и специализируется на независимой литературе. В июле 2025 года по похожему делу о "книжной" пропаганде ЛГБТ* на 800 тысяч рублей оштрафовали магазин "Подписные издания". За месяц до этого сотрудники прокуратуры провели обыск в помещениях магазина и изъяли часть книг.

*Верховный суд признал международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения экстремистами и запретил их деятельность в РФ

Екатерина Гусева / Фото: ЗАКС.Ру